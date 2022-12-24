В Краснодаре 24 декабря открылись 10 ярмарок выходного дня Фото: krd.ru

В Краснодаре 24 декабря открылись 10 ярмарок выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговые площадки заработали по следующим адресам:

- ул. им. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1),

- ул. им. Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской),

- ул. Уральская (вблизи дома № 170/7),

- ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи дома № 216/1),

- ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11),

- ул. им. Дзержинского (вблизи дома № 213),

- ул. им. Каляева (вблизи дома № 198),

- ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1),

- ул. Одесская (вблизи дома № 48).

- ул. Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 38)

Всего сельхозпроизводители привезли на ярмарки 90 тонн продукции. Жители и гости города могут приобрести, например, свежие овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, молочную продукцию, мясные деликатесы.

- Последние в этом году ярмарки будут работать и в следующую субботу, 31 декабря. Краснодарцы смогут приобрести качественные продукты по выгодным ценам, в том числе для праздничного стола, - отметили в городском управлении торговли и бытового обслуживания населения.

Напомним, 24 декабря в Краснодаре также открывается рождественская ярмарка на Главной городской площади. Торговая площадка продолжит работу до 8 января с 10:00 до 23:00.

А 25 декабря на Пушкинской площади начнет работу ярмарка с кубанской продукцией. Торговые точки будут открыты с 10:00 до 23:00 до 31 декабря.