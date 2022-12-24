Водителю легковушки стало плохо за рулем Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

В Адыгее 57-летний водитель легковушки умер за рулем автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

ДТП произошло 22 декабря ближе к 10:20 в Красногвардейском районе. Предварительно, 57-летний водитель из-з плохого самочувствия потерял управление машиной и умер во время движения.

После этого автомобиль столкнулся с проезжавшей в попутном направлении легковушкой под управлением 57-летнего местного жителя.

- В настоящее время по данному факту Госавтоинспекцией и следственным подразделением полиции Красногвардейского района проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МВД по республике Адыгея.