В Краснодаре 24 декабря открылись 10 ярмарок выходного дня Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 20 тысяч тонн продукции за год реализовали на ярмарках выходного дня в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

24 декабря почти 700 сельхозпроизводителей привезли на торговые площадки более 90 тонн товаров. Жители и гости краевого центра могут приобрести, например, свежие овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, молочную продукцию, мясные деликатесы.

Ярмарки выходного дня работают по следующим адресам:

- ул. им. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1),

- ул. им. Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской),

- ул. Уральская (вблизи дома № 170/7),

- ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи дома № 216/1),

- ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11),

- ул. им. Дзержинского (вблизи дома № 213),

- ул. им. Каляева (вблизи дома № 198),

- ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1),

- ул. Одесская (вблизи дома № 48).

- ул. Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 38).

- Последние в этом году ярмарки будут работать и в следующую субботу, 31 декабря. Краснодарцы смогут приобрести качественные продукты по выгодным ценам, в том числе для праздничного стола, - отметили в городском управлении торговли и бытового обслуживания населения.