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НовостиОбщество24 декабря 2022 7:44

Больница Красноармейского района Кубани получила компьютерный томограф

Оборудование закупили по нацпроекту
Светлана ОВДЕЙ
Больница Красноармейского района Кубани получила компьютерный томограф Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Красноармейского района Кубани получила компьютерный томограф Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Красноармейского района Кубани получила компьютерный томограф. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Новый аппарат в центральную районную больницу закупили по нацпроекту «Здравоохранение». Отмечается, что компьютерный томограф позволит проводить более детальное исследование в отличие от рентген-оборудования.

- Основное преимущество нового оборудования в том, что оно позволит повысить качество и объем выполняемых исследований, - отметил заведующий отделением лучевой диагностики Красноармейской ЦРБ Михаил Бологов. - Это очень важно в ранней диагностике онкологических заболеваний и экстренных состояний, угрожающих жизни пациента.

Напомним, всего в 2022 году больницу Кубани получили более 2,1 тысячи новых медицинских аппаратов.