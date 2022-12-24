Выставка «Моя Советская страна!» открылась в Краснодаре Фото: kultura.krasnodar.ru

Выставка «Моя Советская страна!» открылась в Краснодаре. Экспозиция начала работу в краснодарском краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Выставка посвящена 100-летию со дня образования СССР. Всего здесь представлено 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Работы рассказывают о рождении Советского государства и стройках 1930-х – 1940-х годов, Великой Отечественной войне и послевоенном времени, достижениях СССР, стройках 1950-1980-х годов, космических победах.

- Выставка «Моя Советская страна!» - это история, рассказанная через произведения изобразительного искусства из собрания Краснодарского художественного музея имени Ф.А. Коваленко, - рассказали в пресс-службе краевого Минкульта.

Посетить выставку можно до 12 февраля по улице Красной, 15 на первом этаже. Уточняется, что молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может воспользоваться Пушкинской картой.