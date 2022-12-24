Пострадавших нет. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Темрюкском районе Кубани в двух жилых домах вспыхнул пожар. О возгорании на улице Курортной в станице Голубицкой стало известно утром 24 декабря. В 09:43 сообщение поступило на пульт спасателям.

- В 10:03 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание двух домовладений, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Площадь пожара составляет 250 квадратных метров. Пострадавших и эвакуированных нет.

- К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 48 человек личного состава, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 22 человек личного состава, 6 единицы техники, - добавляют в краевом ГУ МЧС.

Тушение огня продолжается.