В Краснодаре план по вакцинации от гриппа выполнили на 100,5% Фото из архива КП

План по вакцинации от гриппа перевыполнили в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в краевом центре привились 455 тысяч 807 человек. Это 100,5% от количества населения, которому необходимо вакцинироваться для выработки коллективного иммунитета.

В настоящее время прививочная кампания завершена. Но жители еще могут вакцинироваться в прививочных кабинетах городских поликлиник.

- В этом году сезон гриппа стартовал несколько позже, чем обычно, и сейчас, в условиях нарастающей активности вирусов, прививку делать не поздно, - отметила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан городской администрации Светлана Харламова.

Жителям также напомнили о том, когда следует вызывать скорую помощью. Обращаться в экстренную службу следует, если у больного несколько дней держится высокая температура на уровне от 38°. При этом жаропонижающее не помогает, ухудшается состояние, заметны боли в грудной клетке при глубоком дыхании или ощущение нехватки воздуха.

В других случаях жителям рекомендуют вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства.