В Краснодаре из-за аварии без света частично остались жители Прикубанского округа

Специалисты устраняют поломку

Жители Прикубанского округа Краснодара частично остались без света. Отключение произошло из-за аварии.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ, отключена ПС «З-2-103» и 15 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Круговой, 2,3,4 линия, Толстого, Славянской, Красных партизан, Сочинской, Панфилова. Без блага цивилизации остаются жители улиц Темрюкской Толбухина, Менделеева, Туапсинской.

Из-за поломки также обесточены улицы Черняховского, Анапская, Доватора, Круговая, Крымская.

На месте аварии работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.