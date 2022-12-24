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НовостиОбщество24 декабря 2022 8:53

В Краснодаре из-за аварии без света частично остались жители Прикубанского округа

На месте поломки работает бригада специалистов
Светлана ОВДЕЙ
Специалисты устраняют поломку

Специалисты устраняют поломку

Жители Прикубанского округа Краснодара частично остались без света. Отключение произошло из-за аварии.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ, отключена ПС «З-2-103» и 15 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Круговой, 2,3,4 линия, Толстого, Славянской, Красных партизан, Сочинской, Панфилова. Без блага цивилизации остаются жители улиц Темрюкской Толбухина, Менделеева, Туапсинской.

Из-за поломки также обесточены улицы Черняховского, Анапская, Доватора, Круговая, Крымская.

На месте аварии работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.