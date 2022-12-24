Более миллиона обращений отработала ЕДДС Краснодара с начала 2022 года Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Более миллиона обращений отработала ЕДДС Краснодара с начала 2022 года. Количество поступающих звонков уменьшилось на 20,3%.

Так, 122 тысячи раз жители города обращались за медпомощью, 97 тысяч вызывали правоохранителей. Меньше всего поступало звонков, касающихся ЧП на воде и распыления слезоточивого газа.

- За год в адрес аварийных служб Краснодара через ЕДДС поступило больше 111 тыс. обращений, что на 17,3% меньше показателей прошлого года, - отметили в пресс-службе городской администрации. - Наибольшее количество обращений было по вопросам нарушения электроснабжения, организации дорожного движения и нарушения работы канализационных систем.

Мэр Краснодара во время рабочего объезда города посетил здание ЕДДС по улице Воронежской.

- В каждую дежурную смену будут заступать свыше 30 сотрудников, чтобы праздники для горожан прошли максимально спокойно и без происшествий, - рассказал о работе службы в новогодние праздники Евгений Наумов.

По поручению главы города в новогодние праздники создадут оперативный штаб, который будет работать совместно с правоохранителями и городскими службами.