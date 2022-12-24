Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово. Вениамин Кондратьев направил телеграмму губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.

- От имени жителей Краснодарского края выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово. Скорбим и разделяем с вами боль невосполнимой утраты, - говорится в обращении.

Глава региона попросил передать слова поддержки пострадавшим и пожелать скорейшего выздоровления.

- Сил и стойкости вам в эти непростые дни, - добавил губернатор Кубани.

Пожар в приюте, организованном в частном доме Кемерово, произошел в ночь на 24 декабря. В результате ЧП погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали - двое из них, по информации СК РФ, с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.