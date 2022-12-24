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НовостиПроисшествия24 декабря 2022 10:08

Пожар в гостевом доме в Темрюкском районе Кубани потушен

Жертв нет
Евгения СОРОКА
Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить экспертам.

Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить экспертам.

Пожар в гостевом доме в Темрюкском районе Кубани потушен. Напомним, возгорание произошло утром 24 декабря. Огонь вспыхнул в двух домах станицы Голубицкой. Пожар распространился на площади 250 квадратных метров. К счастью, огонь удалось быстро потушить.

- В 11:54 ликвидация открытого горения. В 12:10 пожар был полностью потушен, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Эвакуация не потребовалась. Жертв нет. Сейчас подсчитывается ущерб. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить экспертам, которые начнут осматривать сгоревшие помещения.