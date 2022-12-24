С выздоровлением в регионе выписали 43 пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 57 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заразился двухлетний ребенок. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболел 21 человек, в Сочи - 9, в Новороссийске и Ейском районе – по 4, в Каневском – 3. По два пациента прибавилось в Кавказском и Красноармейском муниципалитетах.

- По 1 положительному результату получено в Анапе, Горячем Ключе, Гулькевичском, Динском, Калининском, Крымском, Кущевском, Ленинградском, Отрадненском, Северском, Староминском и Усть-Лабинском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

С выздоровлением в регионе за сутки выписали 43 пациента.