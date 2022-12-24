В Сочи новогодний стол обойдется на 25% дешевле, чем в среднем по России Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи новогодний стол обойдется на 25% дешевле, чем в среднем по России. Такие цифры озвучили в департаменте курортов, туризма и потребительской сферы администрации города-курорта.

В преддверии праздников в Сочи стабилизировали цены на продукты. Так, семья из четырех человек, покупая товары на городских ярмарках выходного дня, потратит на 25% ниже среднего уровня по стране. Отмечается, что специалисты учитывали стоимость продуктов, которые традиционно используются в новогодних блюдах.

- С учетом того, что чек на аналогичный продуктовый набор в этом году в среднем по стране увеличился на 14%, в Сочи этот показатель удалось удержать без существенного роста, - отметил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Сочи Кирилл Ярыш.

Напомним, ярмарки выходного дня работают на курорте с четверга по воскресенье. На торговых площадках дежурят мониторинговые группы.