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НовостиКарта Кубани24 декабря 2022 11:43

Доставил сам Нептун: коралловую елку установили в Анапе

Коралловую елку нарядили в Анапе
Светлана ОВДЕЙ
Дети и взрослые водили дружный хоровод вокруг кораллового дерева Фото: t.me/anapanovosti

Дети и взрослые водили дружный хоровод вокруг кораллового дерева Фото: t.me/anapanovosti

В Анапе в преддверии Нового года нарядили коралловую елку. Необычное праздничное дерево по морю доставил Нептун.

Коралловую ель переправили на катамаране и установили на берегу в Малой бухте. Нестандартное новогоднее дерево удивило и порадовало гостей праздника. А на ветвях все, как и полагается, - сияющая мишура и красочные игрушки.

И взрослые, и дети водили дружный хоровод вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и с морскими обитателями - рыбами, осьминогом и медузами.

Кроме установки кораллового новогоднего дерева, в Малой бухте прошел заплыв «моржей». В последний дни декабря в море погрузились члены клуба зимнего плавания и закаливания «Солнечные моржи Анапы».