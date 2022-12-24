В Краснодаре открыли главную городскую елку Фото: t.me/emnaumov

В Краснодаре открыли главную городскую елку. Праздничное мероприятие прошло на главной городской площади краевого центра.

Для гостей праздника выступили творческие коллективы Краснодара. А с наступающим Новым годом участников открытия поздравили Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

Для гостей праздника выступили творческие коллективы города Фото: t.me/emnaumov

- Увидел, что краснодарцы - взрослые и дети - уже в предвкушении Нового года. Впереди - всего одна рабочая неделя, и наступят длинные новогодние выходные. Желаю всем с пользой и хорошим настроением их провести, - сказал глава города Евгений Наумов.

На Главной городской площади можно посетить домик Деда Мороза Фото: t.me/emnaumov

Вместе с главной городской елкой на площади открылась ежегодная новогодняя ярмарка. Жители и гости города могут посетить площадку до 8 января с 10:00 до 23:00. Кроме покупок, желающие могут прокатиться на установленных здесь аттракционах, написать письмо Деду Морозу и побывать в его домике.