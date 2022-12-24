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НовостиОбщество24 декабря 2022 13:05

В Майкопе обновляют сквер у Госфилармонии

Общественную территорию благоустроят в едином стиле
Светлана ОВДЕЙ
Сквер благоустроят в едином стиле Фото: t.me/muratkumpilov

Сквер благоустроят в едином стиле Фото: t.me/muratkumpilov

В Майкопе обновляют сквер у Госфилармонии. О стартовавших работах рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем telegram-канале.

Общественную территорию площадью почти 14 тысяч квадратных метров благоустроят в едином стиле. Здесь подготовят дорожки и прогулочные зоны, высадят клумбы, аллею роз, сделают освещение и установят лавочки. А в центре сквера планируют разместить белую перголу с качелями по окружности.

- Поставил задачу выполнить благоустройство в едином стиле с окружающим ансамблем, чтобы обновленный сквер был не только комфортным, но также современным и эстетичным, - отметил Мурат Кумпилов.