В трех районах Сочи отключат воду 27 и 28 декабря Фото из архива КП

Три района Сочи частично останутся без воды 27 и 28 декабря. Отключение связано с плановыми работами на магистральных водоводах. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Без воды частично останутся жители Адлерского, Хостинского и Центрального районов. Так, на улице Ленина в центре Адлера восстановят трубопровод диаметром 800 мм.

Перечень улиц, попадающих под отключение Фото: t.me/wcups

- Он подвергся разрушительному влиянию оползневого процесса. Производится его высвобождение из-под сошедшего грунта, расчистка территории, укрепление склонов на месте аварийных работ. В последствии стратегически важная сеть будет вынесена с оползневого участка, - уточнили в пресс-службе водоканала.

В микрорайоне «Министерские озера» оборудуют аварийно-резервной системы водоводов. На пятикилометровом магистральном трубопроводе заменят шесть затворов и проложат 50-метровую перемычку. При нештатных ситуациях население смогут переводить на резервное водоснабжение.

Воду в Адлере, Кудепсте, Хосте, Мацесте, Бытхе, микрорайоне Светлана, селе Раздольном и ЖК «Министерские озера» отключат утром 27 декабря. Восстановить подачу планируют к концу 28 декабря.

Жителей, попадающих под отключение, просят запастись водой. Вместе с тем в городе организуют подвоз ресурса.

- Заявки об этом будут приниматься на круглосуточной линии Ситуационного центра водоканала по телефону 444 - 05 - 05, - уточнили в пресс-службе водоканала Сочи.