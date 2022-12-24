Евгений Филиппов Фото: admkrai.krasnodar.ru

Министр здравоохранения Кубани награжден орденом имени Пирогова. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин. Евгений Филиппов удостоен награды за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Евгений Филиппов родился в апреле 1973 года в городе Краснодаре. Окончив в 1997 году Кубанскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», работал врачом-акушером-гинекологом роддома Сочи. А в 1998 году завершил обучение в интернатуре по специальности «Акушерство и гинекология».

Позже Евгений Филиппов занимал должности заведующего отделением, заместителя главврача и руководителя перинатального центра Сочи, возглавлял горбольницу № 9. А в июле 2013 года назначен министром здравоохранения региона.

Напомним, награда Н. И. Пирогова учреждена в 2020 году – во время пандемии коронавируса. Первым ее вручили врачам и волонтерам, отличившимся в борьбе с распространением инфекции.