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НовостиОбщество24 декабря 2022 15:12

Министр здравоохранения Кубани награжден орденом имени Пирогова

Указ подписал президент РФ Владимир Путин
Светлана ОВДЕЙ
Евгений Филиппов Фото: admkrai.krasnodar.ru

Евгений Филиппов Фото: admkrai.krasnodar.ru

Министр здравоохранения Кубани награжден орденом имени Пирогова. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин. Евгений Филиппов удостоен награды за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Евгений Филиппов родился в апреле 1973 года в городе Краснодаре. Окончив в 1997 году Кубанскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», работал врачом-акушером-гинекологом роддома Сочи. А в 1998 году завершил обучение в интернатуре по специальности «Акушерство и гинекология».

Позже Евгений Филиппов занимал должности заведующего отделением, заместителя главврача и руководителя перинатального центра Сочи, возглавлял горбольницу № 9. А в июле 2013 года назначен министром здравоохранения региона.

Напомним, награда Н. И. Пирогова учреждена в 2020 году – во время пандемии коронавируса. Первым ее вручили врачам и волонтерам, отличившимся в борьбе с распространением инфекции.