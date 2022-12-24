Грабители угрожали ножом и предметом, похожим на пистолет Фото из архива КП

На Кубани двое грабителей украли у женщины сейф с деньгами и драгоценностями. Налетчиков, проникших в дом незнакомки, ищут, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в Динском районе. По словам хозяйки, к ней в дом ворвались двое незнакомцев. Грабители начали угрожать женщине ножом и предметом, похожим на пистолет. После этого они вынесли из дома сейф, в котором лежали почти 150 тысяч рублей и ювелирные украшения.

Женщина сразу вызвала на место полицию. Сотрудники составили ориентировку и передали дежурным нарядам.

В настоящее время грабителей, укравших сейф, ищут.