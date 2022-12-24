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НовостиОбщество24 декабря 2022 15:46

В Сочи ищут пропавшего без вести 20-летнего парня

Марк Лутовинов ушел из дома 23 декабря
Светлана ОВДЕЙ
Марк Лутовинов не выходит на связь с 23 декабря Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Марк Лутовинов не выходит на связь с 23 декабря Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Сочи ищут пропавшего без вести 20-летнего парня. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Марк Лутовинов ушел из дома 23 декабря. После того, как парень не вернулся домой и перестал выходить на связь, близкие обратились за помощью к волонтерам.

Пропавший Марк ростом 190 сантиметров имеет русые волосы и серые глаза. Известно, что в момент исчезновения он был одет в серую толстовку, черные штаны, черные кроссовки и черную кепку.

Всех, кто видел Марка или знает, где может находиться парень, просят обратиться по номерам 8(988)7651536, 8(928)2056347 либо на горячую линию отряда - 8 (800) 700 5452.