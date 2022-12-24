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24 декабря 2022 16:01

В парке «Ривьера» Сочи открылось 25-метровое колесо обозрения «Солнечный круг»

Аттракцион имеет 18 кабинок
Евгения СОРОКА
На колесе могут прокатиться взрослые и дети.

На колесе могут прокатиться взрослые и дети.

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи открылось новое колесо обозрения «Солнечный круг». Новый аттракцион, который позволит увидеть красоты курорта, заработал в парке «Ривьера». Установили его ровно на месте прежнего - старое колесо демонтировали. Высота аттракциона - 25 метров, а значит обзор у посетителей будет отличный.

На колесе могут прокатиться взрослые и дети.

- Аттракцион имеет 18 кабинок, - рассказывают «КП» - Кубань» в парке «Ривьера». - Две из них приспособлены для посещения маломобильными категориями граждан.

Аттракцион заменил старое колесо обозрения.

Аттракцион заменил старое колесо обозрения.

Фото: Олег УМАРОВ

На колесе могут прокатиться взрослые и дети.Кстати, на колесе обозрения установлена яркая подсветка. 2800 ламп расположены на кабинках, еще 6500 ламп - на лучах аттракциона. Так что в ночное время колесо обозрения будет сверкать подобно новогодней елке.