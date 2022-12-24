Аэропорт в Сочи встретит почти 600 тысяч пассажиров на новогодних праздниках

Чтобы избежать очередей, в аэропорту откроют дополнительные зоны досмотра.

Аэропорт в Сочи встретит 570 тысяч пассажиров на новогодних праздниках. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

- Сочи вновь станет основной точкой притяжения для российских туристов, - сказал Александр Руппель. - В новогодние и рождественские праздники аэропорт готовится принять 570 тысяч пассажиров, включая транзитных.

Такой показатель почти на четверть (22%) превышает показатели 2021 года. Отметим, что аэропорт Сочи по-прежнему остается единственной открытой на юге страны воздушной гаванью. Потому в пиковые дни каникул международный хаб будет особенно востребован.

Чтобы избежать очередей, в аэропорту откроют дополнительные зоны досмотра. А еще привлекут к работе волонтеров.