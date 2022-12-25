Что произошло в ночь на 25 декабря в Краснодарском крае

Последние новости на 25 декабря на Кубани
В Лабинском районе Краснодарского края врачи спасли жизнь молодой мамы, потерявшей сознание на улице во время прогулки с двумя детьми. После того как женщина упала в обморок, прохожие вызвали бригаду скорой помощи. Ее доставили в больницу. В ходе исследования был установлен диагноз - острое нарушение мозгового кровообращения, вызывающее потерю речи и движения.
Известный блогер из Анапы снял, как участники СВО готовятся к Новому году на передовой.
В горах Сочи запечатлели огромные очереди после открытия горнолыжного сезона.
Синоптики предупредили о резкой смене погоды на следующей неделе в Краснодарском крае