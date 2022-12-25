На Кубани установили мемориальную доску погибшему в авиакатастрофе Михаилу Васину

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Жизнь вокалиста Михаила Васина трагически оборвалась 25 декабря 2016 года. Самолет ТУ-154, в котором он летел вместе со своими коллегами и журналистами федеральных каналов с гуманитарной миссией в Сирию, разбился в районе Сочи.

- В Лабинске Васина помнят отзывчивым, добрым человеком и надежным другом. В районе с уважением относятся к памяти лучших лабинцев. Михаил был именно таким. В его честь на здании ДШИ установлена мемориальная доска, в родной общеобразовательной школе парта носит имя Героя. Память о нем всегда будет жить в сердцах земляков! – написал в телеграм-канале глава Лабинского района Владимир Забураев.

В местной администрации рассказали, что в 11 лет Миша поступил в школу искусств на отделение фортепиано и вокала, параллельно увлекся танцами. Окончив СОШ № 6, продолжил обучение в училище имени Римскова-Корсакова в Краснодаре, затем в Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. Его невероятный талант и редчайший тембр - бас-профундо заметили, оценили и пригласили в прославленный коллектив - Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии.