Хлопки в небе в ночь на 25 декабря над Краснодаром напугали местных жителей

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В Краснодаре в ночь на 25 декабря в небе над Краснодаром раздавались громкие хлопки. Жители города не на шутку взволновались и забросали предложки пабликов вопросами о том, что случилось.

- Кто сейчас слышал хлопки от «Авроры»? Мы - жители домов в 50 метрах оттуда. Звук был, как будто дом взорвали, - комментировали происходящее жители в соцсетях.

Местный таксист Костя всех успокоил. Он в это время проезжал в районе перекрестка Ростовского шоссе и Зиповской. От хлопка вокруг сигнализации сработали. Но Константин снял на видео небо и доказал, что источником шума стал обычный фейерверк.

- Хлопок был такой, что я не сразу понял, что это салют, - написал таксист и добавил, что не стоит придумывать ничего, на ночь глядя.