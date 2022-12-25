В среднем номерной фонд региона на новогодние праздники забронирован на 44%. Фото: администрация Сочи

Пятизвездочные отели в горах Сочи забронированы на 90% во время новогодних праздников. На данный момент, загрузка апартаментов составляет около 60%. Наибольшим спросом у туристов по традиции пользуются отели высшей категории.

– В среднем номерной фонд региона на новогодние праздники забронирован на 44 %. При этом гостиницы в горных частях края – более, чем на 70 %, – рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

К слову, на всех горнолыжных курортах открыты дополнительные местах отдыха. Администрация модернизировала инфраструктуру. Также все объекты набрали сезонный персонал.