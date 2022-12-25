Казино в горах Сочи посетили 700 тысяч туристов в 2022 году

Для посещения казино прилетают туристы из Турции, Израиля, стран СНГ, некоторых арабских стран. Фото: Даниил ОПАРИН

На горнолыжном курорте Сочи казино посетили 700 тысяч туристов в этом году. Число посетителей увеличилось на 50 тысяч по сравнению с 2021 году. Это связано с тем, что в горном кластере развивают количество развлечений. В казино приезжают туристы из России и других стран.

- Ранее к нам приезжало большое количество туристов из стран Европы, около 30% выручки поступало именно от иностранцев. На фоне санкций имелись опасения по снижению посещаемости игорной зоны, однако, вместо этого мы видим рост, - рассказал председатель Ассоциации игорного бизнеса России Дмитрий Анфиногенов.

К слову, рост посетителей связан с тем, что на курорте удобная логистика. Аэропорт Сочи остается единственным действующим хабом на Юге России. Аэроузел также принимает пассажиров из зарубежных стран. Например, для посещения казино прилетают туристы из Турции, Израиля, стран СНГ, некоторых арабских стран.