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НовостиОбщество25 декабря 2022 7:48

Первые горнолыжные трассы открылись в горах Сочи

Все трассы откроются с 27 декабря
Ангелина НАЗАРЧУК
Открытие остальных курортов планируется на следующей неделе

Открытие остальных курортов планируется на следующей неделе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На горнолыжном курорте Сочи открылись первые трассы. Лыжники и сноубордисты могут скатиться по склонам “Красной Поляны” на высоте более 2000 метров над уровнем моря.

- Открытие остальных курортов планируется на следующей неделе, поэтому у нас остается совсем немного времени для завершения всех подготовительных мероприятий к приему туристов, - заявил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

Ранее сообщалось, что пятизвездочные отели в горах Сочи забронированы на 90%. На данный момент, загрузка апартаментов составляет около 60%. Наибольшим спросом у туристов по традиции пользуются отели высшей категории.