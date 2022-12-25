Первые горнолыжные трассы открылись в горах Сочи

Открытие остальных курортов планируется на следующей неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

На горнолыжном курорте Сочи открылись первые трассы. Лыжники и сноубордисты могут скатиться по склонам “Красной Поляны” на высоте более 2000 метров над уровнем моря.

- Открытие остальных курортов планируется на следующей неделе, поэтому у нас остается совсем немного времени для завершения всех подготовительных мероприятий к приему туристов, - заявил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

Ранее сообщалось, что пятизвездочные отели в горах Сочи забронированы на 90%. На данный момент, загрузка апартаментов составляет около 60%. Наибольшим спросом у туристов по традиции пользуются отели высшей категории.