Годовая инфляция в Адыгее снижается с мая

В Адыгее на рынках стали больше продавать овощи. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Адыгее годовая инфляция снижается с мая. В ноябре показатель составил 11,8%. Это ниже общероссийского показателя, однако немного выше по ЮФО (11,7%). Такие цифры связаны с расширением предложения продуктов.

Например, в Адыгее на рынках стали больше продавать овощи. В ноябре снизились цены на картофель, огурцы, помидоры и капусту.

- Замедлился рост цен на куриное мясо и говядину, а также вареную колбасу и сосиски. Это произошло за счет роста поголовья птицы в Адыгее и увеличения производства говядины в регионах-поставщиках, - сообщили в пресс-службе Банка России.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Адыгее открыли новые кафе-пекарни. Это позволило замедлить темп роста цен на кексы, рулеты и торты.