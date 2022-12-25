В Сочи почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем

Фото: sochi.ru

Шесть лет с момента авиакатастрофы Ту-154 в Сочи. В городе-курорте почтили память погибших.

- В памятном мероприятии приняли участие представители администрации города и района, депутаты, военнослужащие, руководители силовых структур, студенты и гости города. Под звуки военного оркестра они возложили цветы к памятному знаку, установленному на аллее Славы Адлерского района в память о погибших в авиакатастрофе, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что самолет искали повсюду - в горах, на морском побережье и… нашли. В полутора километрах от берега один из спасателей заметил деталь, похожую на фюзеляж. Там же обнаружили и тела 84 пассажиров и 8 членов экипажа.