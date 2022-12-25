Доходы Сочи составили 26 миллиардов рублей по итогам 2022 года

Муниципальный долг у Сочи отсутствует. Фото: администрация курорта

Сочи провел успешный финансовый год. Доход курорта составил 26 миллиардов рублей по итогам 2022 года. Динамика по отношению к прошлому года составила 133%. В бюджет Сочи было вовлечено 555 миллионов рублей из собственных доходов.

- За счет увеличения этих показателей и оптимизации средств в ходе исполнения бюджета на решение острых социально значимых вопросов города дополнительно направили более 5,2 миллиарда рублей, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, из бюджета Краснодарского края поступило восемь миллиардов рублей. Таких показателей удалось достичь благодаря участию в госпрограммах.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, муниципальный долг у Сочи отсутствует. Город выплатил 607,3 миллионов рублей.