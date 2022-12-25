Причиной пожара в ТЦ станицы Тбилисской стало замыкание проводки

Проводится проверка
Прокуратура Тбилисского района организовала проверка по факту пожара 25 декабря в торговом центре на улице Октябрьской.
- Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки. В настоящее время пожар на площади 1000 кв.м. полностью ликвидировали, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Жертв и пострадавших нет.
Ранее «Комосомолка» сообщала, что локализовать возгорание удалось в 09:07. Чтобы потушить огонь спасателям потребовалось меньше часа.