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НовостиПроисшествия25 декабря 2022 9:13

Причиной пожара в ТЦ станицы Тбилисской стало замыкание проводки

Прокуратура проводит проверку
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Проводится проверка

Проводится проверка

Прокуратура Тбилисского района организовала проверка по факту пожара 25 декабря в торговом центре на улице Октябрьской.

- Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки. В настоящее время пожар на площади 1000 кв.м. полностью ликвидировали, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее «Комосомолка» сообщала, что локализовать возгорание удалось в 09:07. Чтобы потушить огонь спасателям потребовалось меньше часа.