На Кубани за сутки выявили 42 случая COVID-19

Последние новости по коронавирусу на 25 декабря

В Краснодарском крае по данным на 25 декабря за последние сутки зафиксировано 42 случая COVID-19. Среди заболевших - 8 детей, самому младшему из которых 1 месяц.

Самым зараженным стал Краснодара, здесь заболели 12 человек. В Сочи инфицировано 8 человек, в Анапе и Тбилисском районе – 3. В Ейском и Усть-Лабинском районах в больницы попали по 2 человека. Единичные случаи отмечаны в Армавире, Геленджике, Новороссийском, Выселковском, Динском, Кавказском, Крымском, Курганинском, Кущевском, Новокубанском, Темрюкском, Туапсинском районах.

В настоящее время на амбулаторном лечении с подтвержденным коронавирусом находятся 327 жителей. В стационарах – 74 пациента.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день на Кубани в связи с превышением порога заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыты две школы в Щербиновском и Усть-Лабинском районах, а также отдельные классы в 12 школах различных районов. Медики советуют прививаться, чтобы избежать тяжелых последствий заболеваний.