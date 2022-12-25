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НовостиОбщество25 декабря 2022 10:39

Предновогодняя неделя в Краснодаре начнется с дождей

Синоптики предупредили о дождях с понедельника
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Дождь прогнозируют 25 декабря

Дождь прогнозируют 25 декабря

В Краснодаре предновогодняя неделя начнется с дождей. 25 декабря в краевом центре будет сырым и пасмурным.

- В понедельник, 26 декабря, в Краснодаре ожидается переменная облачность, пройдет слабый дождь. Ветер юго-восточный и восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем 7…9°, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае резко испортится погода после теплых выходных. На Кубани прогнозируют туман, мокрый снег и сильный ветер. Метеорологи отмечают, что влияние окажет приближающийся с запада циклон.