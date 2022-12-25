В среднем, жизнь пьющих сокращается на 10-15 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школа здоровья и физкультурно-оздоровительная акция пройдет в Краснодаре. Мероприятие будет проходить с 26 декабря.

- В среднем, жизнь пьющих сокращается на 10-15 лет. Около 30% преждевременных летальных случаев среди мужчин и 15% среди женщин вызваны принятием алкоголя, - заявил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения края Андрей Сахаров.

Школа здоровья состоится 28 декабря. В Центре общественного здоровья будет проходить лекция о полезные и вредных продуктах. Начало мероприятия запланировано в 14:00 часов на улице Воровского, 182.

А 29 декабря будет проходить физкультурно-оздоровительная акция. Все желающие могут заняться утренней разминкой в спортзале по адресу: улица Кореновская, 1. Начало в 8:30 часов.