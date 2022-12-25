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НовостиОбщество25 декабря 2022 11:20

В Сочи завершили ремонт моста через реку Кепша

Мост отремонтировали впервые с 2005 года
Ангелина НАЗАРЧУК
Строители восстановили антикоррозийное покрытие арки.

Строители восстановили антикоррозийное покрытие арки.

В Сочи завершили ремонт моста через реку Кепша. Он находится у портала тоннеля трассы А-149. К слову, в последний раз мост реставрировали в 2005 году.

Строители восстановили антикоррозийное покрытие арки. Также были заменены деформационные швы, гидроизоляция и асфальтобетонные покрытие проезжей части.

- Для предотвращения сброса пролетных строений при возможных землетрясениях конструкторами предусмотрены специальные антисейсмические устройства, - сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.