Строители восстановили антикоррозийное покрытие арки.

В Сочи завершили ремонт моста через реку Кепша. Он находится у портала тоннеля трассы А-149. К слову, в последний раз мост реставрировали в 2005 году.

Строители восстановили антикоррозийное покрытие арки. Также были заменены деформационные швы, гидроизоляция и асфальтобетонные покрытие проезжей части.

- Для предотвращения сброса пролетных строений при возможных землетрясениях конструкторами предусмотрены специальные антисейсмические устройства, - сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.