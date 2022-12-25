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НовостиОбщество25 декабря 2022 12:51

Двухэтажные поезда вновь запустят из Самары в Сочи

Локомотив будет состоять из новых вагонов
Ангелина НАЗАРЧУК
Это позволит увеличить количество рейсов на Юг России.

Это позволит увеличить количество рейсов на Юг России.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Двухэтажные поезда планируют вновь запустить из Самары в Сочи. Локомотив будет состоять из новых вагонов. Куйбышевская железная дорога в 2023 году получит еще 60 двухэтажных вагонов. Это позволит увеличить количество рейсов на Юг России.

— Приоритет мы сейчас отдаем направлениям Крыма, курортам Краснодарского края. Двухэтажный поезд до Имеретинского курорта будет состоять из шести вагонов из Уфы и пяти из Самары, — рассказал глава Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Ранее сообщалось, что аэропорт в Сочи встретит почти 600 тысяч пассажиров на новогодних праздниках. Это почти на четверть больше прошлогоднего показателя.