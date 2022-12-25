Житель Новороссийска спилил и выбросил голубую ель своего соседа

Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

В полицию Новороссийска обратился житель поселка Гайдук. По словам мужчины, перед его домом несколько лет росла голубая ель. Он высадил ее для дизайна фасада. Также мужчина планировал украсить елку на Новый год. Однако на дерево так и не удалось повесить новогодние игрушки.

Неизвестный спилил и украл голубую ель. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей. Сотрудники полиции осмотрели место преступления.

- Установлено, что односельчанин потерпевшего спилил ель, после чего выбросил дерево, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье “Кража”.