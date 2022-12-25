Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 декабря 2022 15:05

Глава СК России запросил доклад по факту пожара в ТЦ Тбилисской

В настоящее время проводится проверка
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Огонь потушили за час

Огонь потушили за час

Председатель СК России Александр Бастрыкин получил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад об обстоятельствах пожара в торговом центре на улице Октябрьской в станице Тбилисской. Об этом говорится на сайте ведомства.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что утром 25 декабря в станице Тбилисской вспыхнул торговый центр «Вега». Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров. Предварительной причиной случившегося прокуратура назвала замыкание электропроводки.