Глава СК России запросил доклад по факту пожара в ТЦ Тбилисской

Огонь потушили за час

Председатель СК России Александр Бастрыкин получил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад об обстоятельствах пожара в торговом центре на улице Октябрьской в станице Тбилисской. Об этом говорится на сайте ведомства.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что утром 25 декабря в станице Тбилисской вспыхнул торговый центр «Вега». Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров. Предварительной причиной случившегося прокуратура назвала замыкание электропроводки.