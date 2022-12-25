Часть Сочи останется без света 26 декабря

Плановые отключения света ожидаются в Сочи

В Сочи несколько улиц 26 декабря останутся без света. На курорте будут проводится работы для предупреждения нарушений электроснабжения. По данным энергоснабжающей компании, после ремонта сети обеспечат надежное электроснабжение.

- С 7 утра до 20 вечера не будет света на улицах Светогорская, Мясникяна, Налбандяна, Блинова, Ворошиловградская, Черновицкая, Владимировская, Восход, Челябинская, Дорога на Большой Ахун, Новороссийское шоссе. Также без электроэнергии останутся микрорайоны Красный Штурм, Сутугинская балка и улицы Светлая, Гвоздик, Звездная, Дмитриевой, Лысая Гора, Верхняя Лысая Гора, Учительская, Грибоедова, Серафимовича, Пионерская, Пятигорская, Молодогвардейская, - сообщили в сочинском филиале «Россетей».

Кроме этого, частично света не будет в поселках Горное Лоо и Культурное Уч-Дере.