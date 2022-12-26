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НовостиОбщество26 декабря 2022 5:15

Кубань заняла 11-е место в рейтинге регионов России по качеству жизни

Эксперты составили итоговый рейтинг российских регионов в уходящем году
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Рейтинг регионов по качеству жизни

Рейтинг регионов по качеству жизни

Итоговый рейтинг по качеству жизни регионов РФ в 2022 году подготовили эксперты «РИА Новости». При исследовании учитывалось несколько факторов, в том числе социальное положение населения, научное развитие, материальное положение.

Краснодарский край оказался на 11-м месте списка с рейтинговым баллом 59,2. Возглавили рейтинг Москва, Санкт-Петербург и Московская область – они набрали 83,6; 81,7 и 73,1 баллов соответственно.

Остальные регионы юга России оказались ниже Кубани. Ростовская область – на 15-м месте, Ставропольский край – на 35-м, Крым – на 69-й позиции.