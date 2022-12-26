Сочи занял 7-е место в рейтинге городов России с самым эффективным управлением

Эксперты оценили Сочи, опираясь на политико-управленческий и социально-экономический блоки. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Специалисты агентства политических и экономических коммуникаций провели исследование и выяснили, какие города России с самым эффективным управлением. В этом рейтинге Сочи занял седьмое место.

Курорт и мэр города Алексей Копайгородский набрали 0,592 балла. Эксперты оценили Сочи, опираясь на политико-управленческий и социально-экономический блоки.

Первое место заняла Тюмень. На втором и третьем местах расположились Салехард (0,671) и Казань (0,640). К слову, средний балл эффективности по России составил 0,53.

- Средний балл по социально-экономическому блоку вырос с 0,48 до 0,49, вернувшись к значениям 2020 года. В рамках политико-управленческого блока средний балл продолжил рост и увеличился с 0,56 до 0,57, - заявил глава АПЭК Дмитрий Орлов.