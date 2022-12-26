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НовостиОбщество26 декабря 2022 6:41

В Краснодаре открылся пошивочный цех для беженцев и переселенцев

Трудоустройство предоставляют официальное
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Новые рабочие места создали для переселенцев в Краснодаре

Новые рабочие места создали для переселенцев в Краснодаре

В Краснодаре открылся специализированный пошивочный цех, где могут официально работать вынужденные переселенцы из новых российских территорий, а также лица, пострадавшие от действий недружественных государств.

- Социальный проект «Вещи Кубани – жителям Донбасса» реализуется при поддержке гранта губернатора Кубани и направлен на оборудование рабочих мест для определенных категорий граждан. В основном это беженцы и вынужденные переселенцы из новых территорий, - сообщил генеральный директор Фонда развития Краснодарского края депутат Красноармейского района Илья Шакалов.

Швеям платят официальную зарплату

Швеям платят официальную зарплату

Работники и волонтеры будут шить теплые вещи для семей, которые, несмотря на ежедневные обстрелы Донбасса, остались жить в своих домах, им очень нужна помощь. В период новогодних и рождественских праздников в цехе производят пледы и шапки. Их Союз транспортников Кубани отвезет вместе со сладкими подарками на Донбасс.

Вещи отправляют на Донбасс

Вещи отправляют на Донбасс

Пошивочный цех организовали по адресу Восточно-Кругликовская, 42/3 корпус 2. Желающие трудоустроиться могут обратиться по всем вопросам по телефону: +7-996-408-33-84, Анна Александровна.