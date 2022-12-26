Изображение ратуши курорта «Роза Хутор» появилось на специальном почтовом штемпеле

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

К открытию зимнего сезона 2022-2023 на «Роза Хутор» Почта России инициировала выпуск специального переводного штемпеля. Его оттиск украшает надпись: «Привет с курорта «Роза Хутор!», а также изображение главной достопримечательности горного кластера Сочи — ратуши с часами на Площади Роза.

Теперь все гости курорта «Роза Хутор» могут отправить свои открытки с оттиском тематического штемпеля из почтового отделения 354392 по адресу: пгт Красная Поляна, ул. Трудовой Славы, д. 3. В отделении штемпель будет храниться в течение пяти лет.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

«Роза Хутор» — это самый популярный горный курорт России, который принимает множество туристов, спортсменов и отдыхающих со всей страны. Теперь на открытках, письмах, посылках с сувенирами с курорта появится ещё один памятный элемент — оттиск штемпеля. Почтовый штемпель не только украсит отправление, но и зафиксирует дату, когда гости курорта отдыхали в нашем регионе», — рассказала директор УФПС Краснодарского края Почты России Елена Бабак.

Круглогодичный горный курорт "Роза Хутор" является ярким примером эффективного наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. Именно здесь прошли первые соревнования Игр в Сочи и было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских наград. Сегодня курорт располагает самой обширной зоной катания в России – 105 км трасс, а также разветвленной картой пеших маршрутов в горах. В зимний и летний сезоны здесь отдыхают почти 2 млн. гостей.

«Мы рады, что наше сотрудничество с Почтой России успешно продолжается. Спустя пару лет после Олимпиады была создана специальная почтовая марка с самым узнаваемым символом курорта – ратушей. Теперь есть уникальный штемпель, и, я надеюсь, у наших гостей появится добрая традиция - в память об отдыхе в горах Сочи делать с ним разные почтовые отправления», - отметил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.