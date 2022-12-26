Бойцы Краснодарского края в составе добровольческого отряда «Союз» отправятся на защиту Донбасса

Скоро спортсмены-добровольцы отправятся в зону спецоперации

Добровольческий отряд Российского Союза боевых искусств «Союз» проходит военную подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе Чеченской Республики. Боевое обучение отряда завершится 5 января, после чего бойцы отправятся в зону СВО.

В сотню бойцов отряда вошли добровольцы из Краснодарского края, Крыма, Ставропольского края, Москвы и других регионов России.

Из известных на Кубани спортсменов, который пополнил отряд по собственному желанию, стал мастер спорта международного класса, двухкратный победитель международного турнира Кубка Оямы в Японии, чемпион Японии по кикбоксингу в разделе К1 Сергей Плеханов.

Он, так же как и все, проходит военную подготовку в Чечне.

- В отряде все спортсмены, мы все схватываем на лету. Обучение проходит быстро и эффективно. Наставники преподают грамотно, спокойно. Даже если что-то не понятно, то инструкторы повторяют. Видно, что они профессионалы своего дела, – заметил мастер спорта России международного класса Сергей Плеханов.