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НовостиОбщество26 декабря 2022 8:08

Дети участников спецоперации в Сочи получат адресные поздравления перед Новым годом

Подарки подготовили для более чем 300 детей
Ангелина НАЗАРЧУК
Для детей участников СВО будут проводиться новогодние утренники с 28 по 30 декабря. Фото: администрация Сочи

Для детей участников СВО будут проводиться новогодние утренники с 28 по 30 декабря. Фото: администрация Сочи

Дети участников спецоперации в Сочи получат адресные поздравления перед Новым годом. Подарки подготовили для более чем 300 ребят. Для детей участников СВО будут проводиться новогодние утренники с 28 по 30 декабря.

- Их ждут подарки и профессиональные театральные постановки, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки и других волшебных персонажей добрых русских сказок, - рассказала заммэра Сочи Елена Канюк.

К слову, дети бесплатно посетят парки Сочи, аттракционы, дельфинарий. Ребята увидят представления в цирке и Зимнем театре.