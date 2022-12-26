Для детей участников СВО будут проводиться новогодние утренники с 28 по 30 декабря. Фото: администрация Сочи

Дети участников спецоперации в Сочи получат адресные поздравления перед Новым годом. Подарки подготовили для более чем 300 ребят. Для детей участников СВО будут проводиться новогодние утренники с 28 по 30 декабря.

- Их ждут подарки и профессиональные театральные постановки, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки и других волшебных персонажей добрых русских сказок, - рассказала заммэра Сочи Елена Канюк.

К слову, дети бесплатно посетят парки Сочи, аттракционы, дельфинарий. Ребята увидят представления в цирке и Зимнем театре.