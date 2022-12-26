Медучреждение находится в ауле Урупском Фото: t.me/minkovaanna23

Офис врача общей практики открыли в Успенском районе Кубани. Медучреждение находится в ауле Урупском, сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Новый офис врача общей практики рассчитан на обслуживание более 1,8 тысячи жителей, из них 430 – дети. В помещении подготовили кабинет врача, фельдшера, стоматолога, процедурный, перевязочный кабинеты и дневной стационар.

- Принимать пациентов медучреждение начнет сразу после получения лицензии, - рассказала замглавы региона. - Главное, что учреждение находится в шаговой доступности - люди теперь смогут получать квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом.

Всего на Кубани работают 676 фельдшерско-акушерских пунктов и 281 офис врача общей практики. Медучреждения ежегодно обслуживают более двух миллионов жителей.