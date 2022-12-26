Итоговое совещание совета национальных общин состоялось в Сочи

В день 85-летия Краснодарского края нацобщины Сочи показали свои традиции гостеприимства. Фото: администрация Сочи

В Сочи провели итоговое совещание совета национальных общин. Город является самым многонациональным на Кубани. В день 85-летия Краснодарского края нацобщины Сочи показали свои традиции гостеприимства.

К слову, в 2022 году в госуниверситете Сочи открылся Клуб межнациональной дружбы. Молодежь знакомится с обычаями друг друга. В 2023 году администрация Сочи планирует открыть подобные клубы еще в девяти учебных заведениях.

- Сегодня чувство единения и сплоченности ощущается особенно остро. В уважении и дружбе, в открытом диалоге, поддерживая друг друга, мы продолжим путь социально-экономического развития города и улучшения качества жизни всех его жителей, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.