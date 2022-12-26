Поезд будет останавливаться на пунктах Гизель-Дере, Дедеркой, Головинка. Фото: Иван ВИСЛОВ

Расписание пригородного поезда Туапсе – Аэропорт Сочи изменится с 30 декабря. Было принято решение ввести новые остановки. Поезд будет останавливаться на пунктах Гизель-Дере, Дедеркой, Головинка.

- В связи с этим, частично изменяется расписание движения пригородного поезда № 6003 Туапсе – Аэропорт Сочи, - сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, поезд отправится из Туапсе в 08:30 часов. Прибытие на станцию Аэропорт Сочи в 11:47 часов.

Ранее сообщалось, что двухэтажные поезда из Самары в Сочи вернутся в 2023 году. Такое решение проанонсировал директор Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.