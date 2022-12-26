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НовостиЗдоровье26 декабря 2022 8:26

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 23 человека, в том числе четверо детей

С выздоровлением в регионе выписали 22 пациента
Светлана ОВДЕЙ
Самому младшему новому пациенту один месяц Фото из архива КП

Самому младшему новому пациенту один месяц Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 23 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели четыре ребенка, самому младшему из которых месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре прибавилось 9 пациентов в Новороссийске - 4, в Армавире, Сочи и Тбилисском районе - по 2. По одному положительному результату получено в Ейском, Кавказском, Кущевском и Щербиновском муниципалитетах.

За сутки с выздоровлением в регионе выписали 22 пациента.

- Продолжают стационарное лечение 76 человек с подтвержденным диагнозом. На амбулаторном лечении с COVID-19 - 326 человек, - уточнили в краевом минздраве.