На Кубани за сутки COVID-19 заболели 23 человека, в том числе четверо детей

Самому младшему новому пациенту один месяц Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 23 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели четыре ребенка, самому младшему из которых месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре прибавилось 9 пациентов в Новороссийске - 4, в Армавире, Сочи и Тбилисском районе - по 2. По одному положительному результату получено в Ейском, Кавказском, Кущевском и Щербиновском муниципалитетах.

За сутки с выздоровлением в регионе выписали 22 пациента.

- Продолжают стационарное лечение 76 человек с подтвержденным диагнозом. На амбулаторном лечении с COVID-19 - 326 человек, - уточнили в краевом минздраве.